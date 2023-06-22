Главным тренером «Оренбурга» стал бывший игрок ЦСКА

Известный по играм за российские клубы Иржи Ярошик стал главным тренером «Оренбурга». Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Контракт с Ярошиком подписан на 2 года. Специалист сменил другого чеха: сегодня стало известно, что ранее тренировавший «Оренбург» Марцел Личка возглавил московское «Динамо».

Иржи Ярошик известен своими выступлениями за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Бирмингем», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», чешские «Спарту» и «Слован», а также за национальную сборную Чехии.