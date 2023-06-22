Главным тренером «Оренбурга» стал бывший игрок ЦСКА
Иржи Ярошик возглавил клуб из Оренбурга.
Иржи Ярошик возглавил клуб из Оренбурга.
Известный по играм за российские клубы Иржи Ярошик стал главным тренером «Оренбурга». Об этом клуб объявил в своих соцсетях.
Контракт с Ярошиком подписан на 2 года. Специалист сменил другого чеха: сегодня стало известно, что ранее тренировавший «Оренбург» Марцел Личка возглавил московское «Динамо».
Иржи Ярошик известен своими выступлениями за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Бирмингем», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», чешские «Спарту» и «Слован», а также за национальную сборную Чехии.
В качестве тренера Ярошик работал в словацком «Ружомбероке», словенском «Целе» чешских клубах «Спарта», «Слован», «Усти-над-Лабем», «Простеёв». В прошедшем сезоне Иржи возглавлял чешский «Теплице».