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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Главным тренером «Оренбурга» стал бывший игрок ЦСКА

Иржи Ярошик возглавил клуб из Оренбурга.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Оренбург"

Известный по играм за российские клубы Иржи Ярошик стал главным тренером «Оренбурга». Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Контракт с Ярошиком подписан на 2 года. Специалист сменил другого чеха: сегодня стало известно, что ранее тренировавший «Оренбург» Марцел Личка возглавил московское «Динамо».

Иржи Ярошик известен своими выступлениями за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Бирмингем», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», чешские «Спарту» и «Слован», а также за национальную сборную Чехии.

В качестве тренера Ярошик работал в словацком «Ружомбероке», словенском «Целе» чешских клубах «Спарта», «Слован», «Усти-над-Лабем», «Простеёв». В прошедшем сезоне Иржи возглавлял чешский «Теплице».

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