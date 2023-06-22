«Динамо» объявило о назначении Марцела Лички главным тренером клуба

45-летний специалист подписал однолетний контракт с возможностью продления на на сезоны сезоны 2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

Вместе с Личкой в московский клуб перейдет его тренерский штаб: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

На протяжении трех предыдущих сезонов Личка возглавил «Оренбург». Под его руководством клуб вышел в РПЛ и повторил свой лучший результат в истории, заняв в чемпионате седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выплатит «Оренбургу» компенсацию за переход Лички в размере одного миллиона евро. Столько же он будет получать в московском клубе по условиям контракта.

В «Оренбурге» Личку заменит другой чешский специалист — Иржи Ярошик, известный в России по выступлениям за ЦСКА и «Крылья Советов». Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев объявил, что с чехом подписан контракт до лета 2025 года.