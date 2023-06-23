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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто из россиян «Зенита» зарабатывает больше всех

Издание «Спорт день за днём» сообщило информацию о заработках в клубе из Санкт-Петербурга.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Самым высокооплачиваемым российским футболистом санкт-петербургского «Зенита» является полузащитник Далер Кузяев. Об этом сообщает издание «Спорт день за днём».

По информации источника, полузащитник получает в «Зените» 1,8 миллионов евро в год.

Самым высокооплачиваемым футболистом среди легионеров стал бразилец Маалков. Он зарабатывает 3,5 миллиона евро в год.

Отметим, что контракт Кузяева с петербургским клубом истекает уже 30 июня. По информации СМИ, полузащитник близок к переходу в стамбульский «Бешикташ» на правах свободного агента. По последним данным, Кузяев хотел бы получить в Турции зарплату на уровне той, что имеет в «Зените».

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