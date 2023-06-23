Стало известно, кто из россиян «Зенита» зарабатывает больше всех

Самым высокооплачиваемым российским футболистом санкт-петербургского «Зенита» является полузащитник Далер Кузяев. Об этом сообщает издание «Спорт день за днём».

По информации источника, полузащитник получает в «Зените» 1,8 миллионов евро в год.

Самым высокооплачиваемым футболистом среди легионеров стал бразилец Маалков. Он зарабатывает 3,5 миллиона евро в год.