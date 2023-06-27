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14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший арбитр ФИФА Чакыр войдет в состав ЭСК РФС

Известный арбитр Джюнейт Чакыр войдет в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

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Источник: AFP 2022

Бывший турецкий арбитр Джюнейт Чакыр войдет в состав ЭСК РФС, сообщает «Чемпионат». Ранее бывший сербский судья Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского футбольного союза.

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещё один иностранный эксперт. При этом состав ЭСК будет сокращён за счёт россиян — это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», — добавил источник издания.

Сейчас в состав ЭСК входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.

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