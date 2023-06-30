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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Три инспектора РФС не сдали тест на знание правил футбола

Три инспектора Российского футбольного союза (РФС) не сдали предсезонный тест на знание футбольных правил. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: РФС

«В Москве начался сбор для инспекторов и судей. Начался он с тестов, и пока результаты не очень: сразу три инспектора свои тесты завалили. Возможно, одной из причин стал переход инспекторов под управление департамента судейства и его нового руководителя Милорада Мажича: серб, видимо, сразу решил показать, что теперь к инспекторам будут более серьёзные требования. Логика, кстати, есть — теперь инспекторы будут оценивать матчи не с трибуны стадиона, а в отдельной комнате VAR-центра, слушая переговоры арбитров», — сказано в сообщении.

Источник отмечает, что не сдавшие тест инспекторы пропустят первые туры нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ), который стартует 21 июля. У них будет возможность пересдать тест позднее.

Ранее стало известно, что департамент судейства РФС возглавит сербский арбитр Милорад Мажич. В 2018 году серб отсудил финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1) и отработал три матча на чемпионате мира в России. Контракт с Мажичем заключен на два года с возможностью продления еще на один год.

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