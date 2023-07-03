Вратарь ЦСКА Помазун продлил контракт с клубом и снова отправился в аренду в «Урал»
Вратарь ЦСКА Илья Помазун арендован футбольным клубом «Урал» до конца сезона-2023/24.
ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Илья Помазун арендован футбольным клубом «Урал» до конца сезона-2023/24.
Об этом информирует официальное сообщество армейцев в VK. Клуб из Екатеринбурга арендует футболиста четвертый раз подряд.
«Илья Помазун снова проведет сезон в “Урале” на правах аренды. При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ПФК ЦСКА до окончания сезона 2027/28.
Для воспитанника нашей академии этот сезон в “Урале” станет уже четвертым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа.
Желаем Илье успешного сезона!» — сказано в заявлении клуба.
26-летний Помазун в 83 матчах за «Урал» пропустил 105 мячей и 22 раза отыграл «на ноль». За первую команду ЦСКА он принял участие в 10 матчах.