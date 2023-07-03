Вратарь ЦСКА Помазун продлил контракт с клубом и снова отправился в аренду в «Урал»

Об этом информирует официальное сообщество армейцев в VK. Клуб из Екатеринбурга арендует футболиста четвертый раз подряд.

«Илья Помазун снова проведет сезон в “Урале” на правах аренды. При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ПФК ЦСКА до окончания сезона 2027/28.



Для воспитанника нашей академии этот сезон в “Урале” станет уже четвертым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа.



Желаем Илье успешного сезона!» — сказано в заявлении клуба.