Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь ЦСКА Помазун продлил контракт с клубом и снова отправился в аренду в «Урал»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун арендован футбольным клубом «Урал» до конца сезона-2023/24.

ЦСКА
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом информирует официальное сообщество армейцев в VK. Клуб из Екатеринбурга арендует футболиста четвертый раз подряд.

«Илья Помазун снова проведет сезон в “Урале” на правах аренды. При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ПФК ЦСКА до окончания сезона 2027/28.

Для воспитанника нашей академии этот сезон в “Урале” станет уже четвертым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа.

Желаем Илье успешного сезона!» — сказано в заявлении клуба.

26-летний Помазун в 83 матчах за «Урал» пропустил 105 мячей и 22 раза отыграл «на ноль». За первую команду ЦСКА он принял участие в 10 матчах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вратарь ЦСКА Помазун продлил контракт с клубом и снова отправился...
Ротенберг: Можем поехать в Индию, сыграть там в хоккей на траве
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь