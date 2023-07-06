«Урал» объявил о подписании бразильского нападающего
Нападающий Гильерме Шеттине будет играть за клуб из Екатеринбурга.
Нападающий Гильерме Шеттине будет играть за клуб из Екатеринбурга.
«Урал» объявил о подписании бразильского нападающего Гильерме Шеттине.
27-летний Шеттине является выпускником молодёжной академии «Атлетико Паранаэнсе», в котором и начал свою карьеру.
Последний сезон Гильерме на правах аренды провел за «Грассхоппер». В чемпионате и Кубке Швейцарии провёл 21 игру, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.
Находясь в составе «Браги», провёл шесть матчей в Лиге Европы УЕФА. В португальском чемпионате футболист провел большую часть карьеры, выступая за клубы «Брага», «Санта-Клара», «Визела». Также футболист играл за «Альмерию», которая на тот момент выступала во втором по значимости дивизионе Испании.
В «Урале» бразилец будет выступать под девятым игровым номером.