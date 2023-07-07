Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак»

По информации источника, сумма трансфера составит семь миллионов евро, из которых один миллион составят бонусы. Они активируются, если Медина сыграет 50 процентов матчей и наберет 10 очков по системе «гол + пас». Зарплата 26-летнего парагвайца в новом клубе увеличится вдвое — до полутора миллионов евро в год. Медосбледование футболиста назначено на воскресенье, 9 июля.

Сообщается, что Медина решил покинуть ЦСКА из-за недопонимания с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. Игрок не был доволен своей ролью на поле, а тренер был недоволен его характером. В «Спартаке» пообещали Медине, что буду использовать его как центрального атакующего полузащитника. Кроме того, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в качестве одного из лидеров команды хотел видеть испаноязычного игрока.