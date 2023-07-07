Хесус Медина переходит из ЦСКА в «Спартак»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, сумма трансфера составит семь миллионов евро, из которых один миллион составят бонусы. Они активируются, если Медина сыграет 50 процентов матчей и наберет 10 очков по системе «гол + пас». Зарплата 26-летнего парагвайца в новом клубе увеличится вдвое — до полутора миллионов евро в год. Медосбледование футболиста назначено на воскресенье, 9 июля.
Сообщается, что Медина решил покинуть ЦСКА из-за недопонимания с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым. Игрок не был доволен своей ролью на поле, а тренер был недоволен его характером. В «Спартаке» пообещали Медине, что буду использовать его как центрального атакующего полузащитника. Кроме того, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в качестве одного из лидеров команды хотел видеть испаноязычного игрока.
Медина стал игроком ЦСКА в январе 2022 года. Парагваец на правах свободного агента подписал контракт на три с половиной года. За полтора сезона в составе армейцев футболист провел 45 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.