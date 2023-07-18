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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«“Зенит” — как цыгане: уводят то коней, то игроков». Зарема — об Эраковиче

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«“Зенит” — как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно. Болельщики считают “Црвену Звезду” братским клубом, но старший брат у них — “Зенит”», — сказала Салихова.

Ранее стало известно, что «Зенит» перехватил у «Спартака» защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича. «Спартак» уже готовил документы для оформления трансфера, после «Зенит» сделал более щедрое предложение «Црвене Звезде» по Эраковичу. Ожидается, что футболист прибудет для подписания контракта в Санкт-Петербург в среду, 19 июля.

В понедельник, 17 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с Марио Фернандесом по схеме «1+1». Ранее бразилец на протяжении 10 лет выступал за ЦСКА.

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