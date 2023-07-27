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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Трансфер Малкома стал самым дорогим в истории РПЛ

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» официально объявил о трансфере нападающего «Зенита» Малкома за 60 млн евро, что сделало бразильца самой дорогой продажей в истории Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает портал Transfermarkt.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Аль-Хиляль"

Последние семь лет рекорд удерживал трансфер Халка, которого «Зенит» летом 2016 года продал в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро. В тройку самых дорогих продаж РПЛ входит еще один трансфер «Зенита» — зимой 2019 года питерцы продали Леандро Паредеса в «Пари Сен-Жермен» за 40 млн евро.

«Аль-Хиляль» заплатит половину суммы за трансфер Малкома сразу, а оставшуюся половину выплатит до конца сезона. В новой команде бразилец будет выступать в футболке с номером 77.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро. За четыре сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России, а также победителем Кубка и Суперкубка страны.

В феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.

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