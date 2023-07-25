Аршавин рассказал, как бы он распорядился деньгами, полученными с продажи Малкома

«Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Коваленко — четвертый? Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником. К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти. Если потенциальные новички-бразильцы такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе. Российским игрокам будет тяжелее будет уехать, потому что они русские. Они не будут ездить по Копакабане, как Вендел.



Идеальная российская четверка в атаку “Зенита”? Захарян, Тюкавин, Пиняев. Направо придется брать молодого из академии. Я не говорю, что это должна быть самоцель, но если есть позиция, где можно иметь сильного российского игрока, то лучше иметь его. Малком был четыре года, кому он что передал? По идее все должно быть как вы рассказываете, но для этого молодые должны быть рядом. Они бы это впитали и встали на места легионеров. Но у нас там одни ветераны. У Мостового в прошлом сезоне был период, когда он выиграл конкуренцию у Клаудиньо, но это единичный случай», — сказал Аршавин.