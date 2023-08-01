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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Арбитр Федотов объяснил, почему красную карточку Сергея Семака не отменят

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что нет никаких оснований отменить красную карточку главного тренера «Зенита».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов объяснил, почему красная карточка, полученная главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом», не будет отменена.

«“Зениту”, конечно, надо подавать жалобу, но красную карточку Семаку не отменят из-за регламента, где прописано поведение судьи, если он видит агрессивное поведение. Главное, что не будет дополнительных санкций, потому что Кукуляк ничего не написал про оскорбления. Есть только про агрессию, но, по мне, это чушь. Семака ждет дисквалификация на один матч — вот только это игра с “Динамо”. Учитывая амбиции “Зенита”, для Кукуляка это не очень хорошо», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».

Матч второго тура Российской Премьер-лиги прошел 29 июля и закончился вничью — 1:1.

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Арбитр Федотов объяснил, почему красную карточку Сергея Семака не отменят
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