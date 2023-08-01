Арбитр Федотов объяснил, почему красную карточку Сергея Семака не отменят

«“Зениту”, конечно, надо подавать жалобу, но красную карточку Семаку не отменят из-за регламента, где прописано поведение судьи, если он видит агрессивное поведение. Главное, что не будет дополнительных санкций, потому что Кукуляк ничего не написал про оскорбления. Есть только про агрессию, но, по мне, это чушь. Семака ждет дисквалификация на один матч — вот только это игра с “Динамо”. Учитывая амбиции “Зенита”, для Кукуляка это не очень хорошо», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата».