«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера Малкома из «Зенита»
Саудовский клуб «Аль-Хиляль» нашел способ перечислить деньги «Зениту» за трансфер форварда Малкома. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.
Саудовский клуб «Аль-Хиляль» нашел способ перечислить деньги «Зениту» за трансфер форварда Малкома. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.
По информации источника, «Зенит» к концу недели сможет официально объявить об уходе Малкома. Петербургский клуб до сих пор этого не сделал, несмотря на то что игрок уже девять дней находится в расположении «Аль-Хиляля» и уже успел провести несколько тренировок в составе новой команды.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может включить Малкома в заявку на сезон, так как из-за проблем с оплатой переход бразильца все еще не внесен в систему FIFA Transfer Matching System, в которой регистрируются все трансферы игроков.
«Аль-Хиляль» приобрел Малкома за 60 млн евро, что сделало бразильца самым дорогим трансфером в истории российского футбола. По достигнутой договоренности с «Зенитом», саудовцы заплатят половину суммы за трансфер Малкома сразу, а оставшуюся половину выплатят до конца сезона.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро. За четыре сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.