«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера Малкома из «Зенита»

По информации источника, «Зенит» к концу недели сможет официально объявить об уходе Малкома. Петербургский клуб до сих пор этого не сделал, несмотря на то что игрок уже девять дней находится в расположении «Аль-Хиляля» и уже успел провести несколько тренировок в составе новой команды.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может включить Малкома в заявку на сезон, так как из-за проблем с оплатой переход бразильца все еще не внесен в систему FIFA Transfer Matching System, в которой регистрируются все трансферы игроков.

«Аль-Хиляль» приобрел Малкома за 60 млн евро, что сделало бразильца самым дорогим трансфером в истории российского футбола. По достигнутой договоренности с «Зенитом», саудовцы заплатят половину суммы за трансфер Малкома сразу, а оставшуюся половину выплатят до конца сезона.