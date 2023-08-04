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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Малком объяснил, почему решил перейти в «Аль-Хиляль»

Новоиспеченный нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, почему решился на переход в саудовский клуб. Об этом сообщает Sports.ru.

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Источник: Reuters

В четверг, 3 августа, «Зенит» объявил о завершении перехода футболиста в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб до конца сезона заплатит за Малкома 60 млн евро, что сделает его самым дорогим трансфером в истории российского футбола.

«Прошлый сезон — лучший в карьере, поэтому я ожидал, что кого-то заинтересует моя игра. Но разговоры — это не про футбол, здесь важна конкретика. Этим летом она поступила только от “Аль-Хиляля”.

Предложение от “Аль-Хиляля” вызвало такой же интерес, как запрос от “Зенита” четыре года назад: новая страна, совсем другой мир, сильные партнёры. Естественно, вы скажете про деньги — а я не буду отрицать, что они важны. Футболисты часто находятся вдали от родных, которые не в состоянии себя обеспечить. В моём детстве у семьи не было больших возможностей. Поэтому нужно правильно распорядиться временем, которое тебе отведено. Карьера футболиста — совсем не такая долгая, как может показаться, тем более случаются травмы. Уж я-то теперь знаю.

Мы видим, что в Саудовскую Аравию уезжают сильнейшие игроки, которые выигрывали всё. Это тоже интригует: ты становишься частью чего-то нового. Поэтому я перехожу в “Аль-Хиляль”. Надеюсь, и там буду радовать болельщиков игрой — и сам наслаждаться ею», — сказал Малком.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро. За четыре сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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