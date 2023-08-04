Малком объяснил, почему решил перейти в «Аль-Хиляль»

«Прошлый сезон — лучший в карьере, поэтому я ожидал, что кого-то заинтересует моя игра. Но разговоры — это не про футбол, здесь важна конкретика. Этим летом она поступила только от “Аль-Хиляля”.



Предложение от “Аль-Хиляля” вызвало такой же интерес, как запрос от “Зенита” четыре года назад: новая страна, совсем другой мир, сильные партнёры. Естественно, вы скажете про деньги — а я не буду отрицать, что они важны. Футболисты часто находятся вдали от родных, которые не в состоянии себя обеспечить. В моём детстве у семьи не было больших возможностей. Поэтому нужно правильно распорядиться временем, которое тебе отведено. Карьера футболиста — совсем не такая долгая, как может показаться, тем более случаются травмы. Уж я-то теперь знаю.



Мы видим, что в Саудовскую Аравию уезжают сильнейшие игроки, которые выигрывали всё. Это тоже интригует: ты становишься частью чего-то нового. Поэтому я перехожу в “Аль-Хиляль”. Надеюсь, и там буду радовать болельщиков игрой — и сам наслаждаться ею», — сказал Малком.