Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
3.08
Витория Гимарайнш
Целе
П 2:4
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Шэмрок Роверс
Ференцварош
02
Футбол. Еврокубки
3.08
Легия
Ордабасы
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Дебрецен
Алашкерт
П 3:1
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Люцерн
Юргорден
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Дандолк
КА Акюрейри
22
Футбол. Еврокубки
3.08
Хаверфордуэст
Б-36
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Спартак
Балтика
21
30.07
Краснодар
Сочи
20
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
30.07
Факел
Локомотив
14
30.07
Рубин
Оренбург
11
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Три экс-игрока «Локомотива» стали одноклубниками в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсуа Камано продолжит карьеру в саудовском клубе «Абха».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

27-летний гвинеец подписал с саудовским клубом двухлетний контракт. Последние три года Камано выступал за «Локомотив», который покинул этим летом после истечения контракта. За российский клуб футболист провел 91 матч, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

На прошлой неделе игроком «Абхи» стал еще один экс-игрок «Локомотива», польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Также за команду выступает эквадорский нападающий Фелипе Кайседо, выступавший за «железнодорожников» с 2011 по 2013 год.

В прошлом сезоне «Абха» заняла в чемпионате Саудовской Аравии 12-е место. Этим летом главный тренером команды был назначен Чеслав Михневич, возглавлявший сборную Польши на чемпионате мира в Катаре.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дзюба сравнил себя с Буффоном: Ногами железно лучше играю. Побыстрее него
Австралия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2034 году
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь