Три экс-игрока «Локомотива» стали одноклубниками в Саудовской Аравии

27-летний гвинеец подписал с саудовским клубом двухлетний контракт. Последние три года Камано выступал за «Локомотив», который покинул этим летом после истечения контракта. За российский клуб футболист провел 91 матч, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

На прошлой неделе игроком «Абхи» стал еще один экс-игрок «Локомотива», польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Также за команду выступает эквадорский нападающий Фелипе Кайседо, выступавший за «железнодорожников» с 2011 по 2013 год.