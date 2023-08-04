Три экс-игрока «Локомотива» стали одноклубниками в Саудовской Аравии
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсуа Камано продолжит карьеру в саудовском клубе «Абха».
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсуа Камано продолжит карьеру в саудовском клубе «Абха».
27-летний гвинеец подписал с саудовским клубом двухлетний контракт. Последние три года Камано выступал за «Локомотив», который покинул этим летом после истечения контракта. За российский клуб футболист провел 91 матч, забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.
На прошлой неделе игроком «Абхи» стал еще один экс-игрок «Локомотива», польский полузащитник Гжегож Крыховяк. Также за команду выступает эквадорский нападающий Фелипе Кайседо, выступавший за «железнодорожников» с 2011 по 2013 год.
В прошлом сезоне «Абха» заняла в чемпионате Саудовской Аравии 12-е место. Этим летом главный тренером команды был назначен Чеслав Михневич, возглавлявший сборную Польши на чемпионате мира в Катаре.