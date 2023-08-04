«Наполи» отказался продавать Осимхена в Саудовскую Аравию за 140 млн евро

По информации источника, саудовский клуб сделал «Наполи» два официальных предложения о трансфере игрока — на 120 и 140 млн евро. Оба предложения не устроили неаполитанцев — они хотят получить от «Аль-Хиляля» еще одно предложение.

По информации Sky Sports, саудовский клуб согласовал с Осимхеном личный контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в неделю.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не намерен рассматривать предложения о продаже Осимхена менее чем за 150 млн евро. Итальянский клуб рассчитывает выручить с продажи 24-летнего нигерийца около 200 млн евро.