«Наполи» отказался продавать Осимхена в Саудовскую Аравию за 140 млн евро
«Наполи» отклонил второе предложение саудовского «Аль-Хиляля» по трансферу нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает издание L'Equipe.
«Наполи» отклонил второе предложение саудовского «Аль-Хиляля» по трансферу нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, саудовский клуб сделал «Наполи» два официальных предложения о трансфере игрока — на 120 и 140 млн евро. Оба предложения не устроили неаполитанцев — они хотят получить от «Аль-Хиляля» еще одно предложение.
По информации Sky Sports, саудовский клуб согласовал с Осимхеном личный контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в неделю.
Ранее сообщалось, что «Наполи» не намерен рассматривать предложения о продаже Осимхена менее чем за 150 млн евро. Итальянский клуб рассчитывает выручить с продажи 24-летнего нигерийца около 200 млн евро.
Осимхен перешел в «Наполи» в 2020 году из «Лилля» за 75 млн евро. Футболист провел за неаполитанцев 101 матч, забил 59 мячей и отдал 14 голевых передач. В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А (25 мячей) и помог «Наполи» завоевать первый за 33 года чемпионский титул.