Головин вошел в пятерку самых дорогих игроков с постсоветского пространства

22-летний футболист сборной Грузии оценивается в 85 млн евро, что является рекордным показателем для игроков с постсоветского пространства.

В тройку самых дорогих также вошли украинские футболисты Михаил Мудрик (50 млн евро) и Александр Зинченко (42 млн евро), выступающие за «Челси» и «Арсенал» соответственно.

Четвертое место в рейтинге занял российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Его рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро.

Также в рейтинг вошли четыре других российских футболиста, среди которых вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (11-е место, 16 млн евро), полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (12-е место, 15 млн евро), нападающий ЦСКА Федор Чалов (17-е место, 12 млн евро) и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (18-е место, 12 млн евро).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=aa8f04f85203527f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239122&autoplay=1&muted=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.