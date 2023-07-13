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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин вошел в пятерку самых дорогих игроков с постсоветского пространства

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия возглавил рейтинг самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР на портале Transfermarkt.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

22-летний футболист сборной Грузии оценивается в 85 млн евро, что является рекордным показателем для игроков с постсоветского пространства.

В тройку самых дорогих также вошли украинские футболисты Михаил Мудрик (50 млн евро) и Александр Зинченко (42 млн евро), выступающие за «Челси» и «Арсенал» соответственно.

Четвертое место в рейтинге занял российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Его рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро.

Также в рейтинг вошли четыре других российских футболиста, среди которых вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (11-е место, 16 млн евро), полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (12-е место, 15 млн евро), нападающий ЦСКА Федор Чалов (17-е место, 12 млн евро) и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (18-е место, 12 млн евро).

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Наибольшее представительство в рейтинге у украинцев — 11 человек. Также в рейтинг вошли трое представителей Грузии и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (16-е место, 12 млн евро), представляющий Армению.

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