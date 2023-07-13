Головин вошел в пятерку самых дорогих игроков с постсоветского пространства
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия возглавил рейтинг самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР на портале Transfermarkt.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия возглавил рейтинг самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР на портале Transfermarkt.
22-летний футболист сборной Грузии оценивается в 85 млн евро, что является рекордным показателем для игроков с постсоветского пространства.
В тройку самых дорогих также вошли украинские футболисты Михаил Мудрик (50 млн евро) и Александр Зинченко (42 млн евро), выступающие за «Челси» и «Арсенал» соответственно.
Четвертое место в рейтинге занял российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Его рыночная стоимость оценивается в 28 млн евро.
Также в рейтинг вошли четыре других российских футболиста, среди которых вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (11-е место, 16 млн евро), полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (12-е место, 15 млн евро), нападающий ЦСКА Федор Чалов (17-е место, 12 млн евро) и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (18-е место, 12 млн евро).
Наибольшее представительство в рейтинге у украинцев — 11 человек. Также в рейтинг вошли трое представителей Грузии и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (16-е место, 12 млн евро), представляющий Армению.