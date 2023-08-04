Источник: судья Иванов забыл включить микрофон в моменте с удалением Гайича

Арбитр Безбородов в игре 2-го тура Российской Премьер-лиги в Грозном, которую ЦСКА выиграл со счетом 3:2, сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как «Ахмат» не реализовал пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную. Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил дисквалификацию Гайича.

Как сообщает известный журналист Иван Карпов, имела место ошибка видеоассистента Иванова.

Сергей Иванов объяснял Безбородову, что нарушение Милана требует не желтой карточки, а удаления — еще до того, как пенальти был пробит. Но забыл включить кнопку микрофона. После того как Иван Олейников неудачно исполнил пенальти, Иванов догадался, что Безбородов его не услышал, и включил микрофон.