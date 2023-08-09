Зарема Салихова раскритиковала рейтинг лучших игроков от РФС
Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что бюро исполкома РФС определило лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/23.
Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что бюро исполкома РФС определило лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/23.
Лучшим игроком прошлого сезона был признан Малком, выступавший за «Зенит». Лучший тренер — Сергей Семак из «Зенита». А главный молодой талант — Сергей Пиняев из «Локомотива».
«Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса? Барриос выше Литвинова, который полсезона играл защитником? Может, всё же Литвинов сильнее Дивеева, а? В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в Лахта-центре?» — приводит слова Салиховой Sport24.
Лахта-центр находится в Санкт-Петербурге, в этом здании располагается штаб-квартира «Газпрома». А улица Народная — в Москве, на ней расположен офис РФС.