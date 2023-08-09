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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Локомотива» рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у форварда «железнодорожников» Артема Дзюбы.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Дзюба пропустил матч команды с казанским «Рубином» во 2-м туре Кубка России.

«Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, отметившись в них одним забитым мячом. Контракт 34-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

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