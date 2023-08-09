Главный тренер «Локомотива» рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

«Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».