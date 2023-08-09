Кечинов: Надеюсь, Рябчук станет вторым Роберто Карлосом

8 августа Олег Рябчук дебютировал за «Спартак» в матче Кубка России с «Пари НН». Матч выдался на редкость зрелищным и завершился со счетом 5:4.

«Пока сложно оценить дебют Рябчука, но, на мой взгляд, наши футболисты — Денисов и Хлусевич — не слабее. С другой стороны, можно понять: у человека первый матч, волнение. Возможно, сейчас разыграется — и появится второй Роберто Карлос. Хотелось бы в это верить», — заявил Кечинов в интервью RT.

Валерий Кечинов выступал за «Спартак» с 1993-го по 2000-й год и является семикратным чемпионом России.

Олег Рябчук — игрок сборной Молдовы, но с детства проживал в Португалии и является продуктом футбольной системы этой страны. Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса».