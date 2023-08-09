Байдачный: привозить бразильцев, платить им миллионы — бессмысленно для «Зенита»

Анатолий Байдачный прокомментировал сложный старт сезона «Зенита», в частности, поражение в недавнем матче РПЛ с московским «Динамо» со счетом 2:3.

«Почему “Зенит” проиграл “Динамо”? Очень сложно сохранять лидерство на протяжении долгого времени. Бывает же, что приходит какой-то момент, когда команда может и оступаться. Но я думаю, что в случае с “Зенитом” это временное явление. Сказываются ли уход Малкома и несыгранная обновленная защита? Естественно, когда меняется состав, есть момент сыгранности, игроки должны принять требования главного тренера. Это естественно, закономерно.

Есть ли у «Зенита» глобальные проблемы? Да нет, ну что вы, какие глобальные проблемы? Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Всё равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно«, — приводит слова Байдачного “Евро-Футбол. Ру”.

«Зенит» в трех матчах нового сезона набрал 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Анатолий Байдачный — бывший игрок московского и минского «Динамо», а в составе сборной СССР завоевывал серебряные медали Чемпионата Европы 1972 года.