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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» оштрафован за нарушения при проведении чемпионского парада

Суд Санкт-Петербурга назначил штраф чемпионам России в размере 300 тысяч рублей.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» понес наказание за нарушения при проведении чемпионского парада 13 мая, который не был должным образом согласован с полицией и ГИБДД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд признал АО “ФК Зенит” виновным и назначил штраф в 300 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время проведения мероприятия сине-бело-голубые не учли рекомендации комитета по физической культуре и спорту Петербурга и не приняли всех возможных и зависящих от клуба мер при организации парада. В результате был вытоптан газон в местах скопления людей и повреждены зеленые насаждения.

Отмечается, что ответчик с данными нарушениями был не согласен.

Также был оштрафован начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности АО «ФК “Зенит” на 60 тысяч рублей за то что “не предпринял необходимых мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности во время проведения матча”.

13 мая 2023 года «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги и в девятый раз стал чемпионом России. После игры состоялась церемония награждения футболистов петербургской команды и чемпионский парад, в рамках которого футболисты проехали на автобусе по самым знаковым местам Петербурга. На каждой из пяти остановок они проводили интерактивное шоу.

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