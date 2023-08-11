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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Азмун не рассматривает вариант с возвращением в Россию

Иранский агент Кова Тилавпур заявил «Матч ТВ», что у нападающего Сердара Азмуна есть предложения из Саудовской Аравии и Франции.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Тилавпур не работает непосредственно с форвардом леверкузенского «Байера», но тесно связан с иранским футбольным рынком.

«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернется. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии. Насколько я владею информацией, сегодня вариант с “Зенитом” футболист и его новые агенты не рассматривают», — приводит слова Тилавпура «Матч ТВ».

Ранее поступала информация, что «Зенит» ведет переговоры о возвращении Сердара Азмуна.

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. В сезоне‑2022/23 иранец забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи в 33 встречах за немецкую команду.

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