Источник: Азмун не рассматривает вариант с возвращением в Россию
Иранский агент Кова Тилавпур заявил «Матч ТВ», что у нападающего Сердара Азмуна есть предложения из Саудовской Аравии и Франции.
Иранский агент Кова Тилавпур заявил «Матч ТВ», что у нападающего Сердара Азмуна есть предложения из Саудовской Аравии и Франции.
Тилавпур не работает непосредственно с форвардом леверкузенского «Байера», но тесно связан с иранским футбольным рынком.
«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернется. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии. Насколько я владею информацией, сегодня вариант с “Зенитом” футболист и его новые агенты не рассматривают», — приводит слова Тилавпура «Матч ТВ».
Ранее поступала информация, что «Зенит» ведет переговоры о возвращении Сердара Азмуна.
Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. В сезоне‑2022/23 иранец забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи в 33 встречах за немецкую команду.