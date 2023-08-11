Испанские СМИ: Захарян согласовал контракт с «Реалом Сосьедад»

Mundo Deportivo называет 20-летнего Захаряна «русской жемчужиной» и отмечает, что «Динамо» хочет сохранить часть экономических прав на Захаряна.

Ожидается, что сумма трансфера может составить около € 12 млн плюс некоторые бонусы.

Источник отмечает, что «Реал Сосьедад» в поисках замены завершившего карьеру Давид Сильвы сделал выбор именно в пользу игрока сборной России. Вариант с приобретением Донни ван-де Бека из «Манчестер Юнайтед» был отклонен из-за высокой трансферной стоимости нидерландца.