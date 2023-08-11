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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанские СМИ: Захарян согласовал контракт с «Реалом Сосьедад»

По информации испанского издания Mundo Deportivo, клуб из Сан-Себастьяна уже достиг договоренности о контракте с Арсеном Захаряном и сейчас ведет переговоры с «Динамо».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Mundo Deportivo называет 20-летнего Захаряна «русской жемчужиной» и отмечает, что «Динамо» хочет сохранить часть экономических прав на Захаряна.

Ожидается, что сумма трансфера может составить около € 12 млн плюс некоторые бонусы.

Источник отмечает, что «Реал Сосьедад» в поисках замены завершившего карьеру Давид Сильвы сделал выбор именно в пользу игрока сборной России. Вариант с приобретением Донни ван-де Бека из «Манчестер Юнайтед» был отклонен из-за высокой трансферной стоимости нидерландца.

Ранее сообщалось о интересе к Арсену Захаряну со стороны «ПСВ» и «Лацио», но переговоры с данными клубами закончились неудачно.

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