Испанские СМИ: Захарян согласовал контракт с «Реалом Сосьедад»
По информации испанского издания Mundo Deportivo, клуб из Сан-Себастьяна уже достиг договоренности о контракте с Арсеном Захаряном и сейчас ведет переговоры с «Динамо».
По информации испанского издания Mundo Deportivo, клуб из Сан-Себастьяна уже достиг договоренности о контракте с Арсеном Захаряном и сейчас ведет переговоры с «Динамо».
Mundo Deportivo называет 20-летнего Захаряна «русской жемчужиной» и отмечает, что «Динамо» хочет сохранить часть экономических прав на Захаряна.
Ожидается, что сумма трансфера может составить около € 12 млн плюс некоторые бонусы.
Источник отмечает, что «Реал Сосьедад» в поисках замены завершившего карьеру Давид Сильвы сделал выбор именно в пользу игрока сборной России. Вариант с приобретением Донни ван-де Бека из «Манчестер Юнайтед» был отклонен из-за высокой трансферной стоимости нидерландца.
Ранее сообщалось о интересе к Арсену Захаряну со стороны «ПСВ» и «Лацио», но переговоры с данными клубами закончились неудачно.