Дзюба пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за повреждения
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своей травме, намекнув, что получил ее во время последнего матча «железнодорожников» в Воронеже с местным «Факелом».
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своей травме, намекнув, что получил ее во время последнего матча «железнодорожников» в Воронеже с местным «Факелом».
"Давно не появлялся, немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, все остальное, честно, великолепно, потрясающие болельщики, антураж был вообще сумасшедшим. Одно удовольствие в Воронеже играть. Красавцы, видно, город очень любит команду.
Завтра я обязательно приеду на игру, чтобы поддержать ребят и вы приходите, ваша поддержка очень важна, команде нужно набирать очки. Сейчас еду на базу, тренироваться и восстанавливаться. Уверен, что скоро вернусь сильнее и злее. Уже соскучился по играм и эмоциям", — сказал Дзюба в видео в своем телеграм-канале.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах, отметившись в них одним забитым мячом. Контракт 34-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.