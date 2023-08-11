Дзюба пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за повреждения

"Давно не появлялся, немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, все остальное, честно, великолепно, потрясающие болельщики, антураж был вообще сумасшедшим. Одно удовольствие в Воронеже играть. Красавцы, видно, город очень любит команду.

Завтра я обязательно приеду на игру, чтобы поддержать ребят и вы приходите, ваша поддержка очень важна, команде нужно набирать очки. Сейчас еду на базу, тренироваться и восстанавливаться. Уверен, что скоро вернусь сильнее и злее. Уже соскучился по играм и эмоциям", — сказал Дзюба в видео в своем телеграм-канале.