Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
Фарул
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Севилья
Футбол. Еврокубки
15.08
Бачка-Топола
Брага
14
Футбол. Еврокубки
15.08
Штурм
ПСВ
13
Футбол. Еврокубки
15.08
Серветт Ж
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Марсель
Панатинаикос
П 3:5
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.08
Пари Нижний Новгород
Ахмат
20
13.08
ЦСКА
Сочи
31
13.08
Зенит
Факел
20
13.08
Динамо
Балтика
20
12.08
Ростов
Рубин
30
12.08
Оренбург
Краснодар
02
12.08
Локомотив
Крылья Советов
11
11.08
Урал
Спартак
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозу журналисту

На заседании КДК РФС был рассмотрен скандальный инцидент с участием Артема Дзюбы.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении журналиста. Активировать дисквалификацию может повторное подобное нарушение.

«Испытательный срок рассчитан до конца сезона-2023/24. Дзюба может обжаловать только штраф», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.

После матча 4-го тура Российской Премьер-лиги Дзюба в резкой форме отреагировал на вопрос журналиста, обижен ли он на слова эксперта Игоря Шалимова о том, что форвард забьет в нынешнем сезоне не больше двух голов. На это нападающий пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место».

Инцидент произошел около «РЖД Арены». Дзюба не принимал участия в матче с «Крыльями Советов» из-за травмы.

Артем Дзюба наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу (30 мячей). Дзюба также является лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов России — 158 голов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Деку назначен спортивным директором «Барселоны»
Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозу журналисту
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь