Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозу журналисту
На заседании КДК РФС был рассмотрен скандальный инцидент с участием Артема Дзюбы.
На заседании КДК РФС был рассмотрен скандальный инцидент с участием Артема Дзюбы.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении журналиста. Активировать дисквалификацию может повторное подобное нарушение.
«Испытательный срок рассчитан до конца сезона-2023/24. Дзюба может обжаловать только штраф», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.
После матча 4-го тура Российской Премьер-лиги Дзюба в резкой форме отреагировал на вопрос журналиста, обижен ли он на слова эксперта Игоря Шалимова о том, что форвард забьет в нынешнем сезоне не больше двух голов. На это нападающий пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место».
Инцидент произошел около «РЖД Арены». Дзюба не принимал участия в матче с «Крыльями Советов» из-за травмы.
Артем Дзюба наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу (30 мячей). Дзюба также является лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов России — 158 голов.