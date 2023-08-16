Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозу журналисту

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении журналиста. Активировать дисквалификацию может повторное подобное нарушение.

«Испытательный срок рассчитан до конца сезона-2023/24. Дзюба может обжаловать только штраф», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.

После матча 4-го тура Российской Премьер-лиги Дзюба в резкой форме отреагировал на вопрос журналиста, обижен ли он на слова эксперта Игоря Шалимова о том, что форвард забьет в нынешнем сезоне не больше двух голов. На это нападающий пригрозил журналисту «засунуть телефон в одно место».

Инцидент произошел около «РЖД Арены». Дзюба не принимал участия в матче с «Крыльями Советов» из-за травмы.