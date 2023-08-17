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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев: давайте обсудим мою легендарность, когда мне будет 90 лет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев скептически высказался о своей популярности. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

37-летнего капитана армейцев попросили прокомментировать слова вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, который назвал его «абсолютной легендой».

«Я не могу оценивать какие‑то вещи, тем более свои качества. Я могу оценить легендарность какого‑то другого человека. В какой‑то сфере, в любом качестве. Здесь же я понимаю, что мне не так много осталось играть, я действующий футболист. И если кто‑то так считает — пожалуйста. Я не против. Но мне не нравятся эти все слова: “легенда”, все остальное.

Много раз говорил, что не люблю своей популярности, потому что мне не хватает открытости к людям. Потому что я тоже хочу выйти в толпу, прийти в те же “Лужники” погулять, хочу наслаждаться жизнью, пройтись по Тверской, сделать еще что‑то. При этом я понимаю, что никогда в жизни этого не сделаю, пока я играю, пока узнаваем. Поэтому хочется открытости к людям. А эту легендарность давайте потом обсудим, когда мне будет лет 90 и будет пора на другую планету», — сказал Акинфеев.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Нынешний сезон стал для 37-летнего вратаря 21-м на профессиональном уровне, что является рекордом чемпионата России. В составе ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков и семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.

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