Акинфеев назвал Черчесова своим кумиром детства
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его кумиром в детстве был бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его кумиром в детстве был бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«В социальных сетях писал, что у меня на двери были наклейки с чемпионатом мира 1994 года, там были многие игроки. Я думал только о футболе. В комнате не было плакатов с футболистами или музыкантами. Моим кумиром был Станислав Черчесов во вратарском искусстве», — сказал Акинфеев.
В бытность игроком Черчесов выступал на позиции вратаря. Большую часть карьеру он провел в московском «Спартаке», с которым становился двукратным чемпионом СССР (1987, 1989) и двукратным чемпионом России (1992, 1993). Также на счету Черчесова 10 матчей за сборную СССР и 39 матчей за сборную России.
С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России.