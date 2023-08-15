Акинфеев назвал Черчесова своим кумиром детства

«В социальных сетях писал, что у меня на двери были наклейки с чемпионатом мира 1994 года, там были многие игроки. Я думал только о футболе. В комнате не было плакатов с футболистами или музыкантами. Моим кумиром был Станислав Черчесов во вратарском искусстве», — сказал Акинфеев.