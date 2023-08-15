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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев назвал Черчесова своим кумиром детства

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его кумиром в детстве был бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: AP 2023

«В социальных сетях писал, что у меня на двери были наклейки с чемпионатом мира 1994 года, там были многие игроки. Я думал только о футболе. В комнате не было плакатов с футболистами или музыкантами. Моим кумиром был Станислав Черчесов во вратарском искусстве», — сказал Акинфеев.

В бытность игроком Черчесов выступал на позиции вратаря. Большую часть карьеру он провел в московском «Спартаке», с которым становился двукратным чемпионом СССР (1987, 1989) и двукратным чемпионом России (1992, 1993). Также на счету Черчесова 10 матчей за сборную СССР и 39 матчей за сборную России.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России.

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 Акинфеев назвал Черчесова своим кумиром детства
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