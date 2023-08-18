Новым тренером «Ахмата» станет помощник Черчесова
Новым главным тренером грозненского «Ахмата» станет Мирослав Ромащенко. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
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Новым главным тренером грозненского «Ахмата» станет Мирослав Ромащенко. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, 49-летний специалист уже прибыл в столицу Чечни, где с ним будет заключен трехлетний контракт. В «Ахмате» у Ромащенко будет собственный тренерский штаб.
Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года. Последние 12 лет он входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Жемужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».
15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева. В прошлом сезоне под его руководство грозненский клуб добился лучшего результата в своей истории, заняв в чемпионате России пятое место. Этот сезон «Ахмат» начал неудачно, проиграв пять из шести матчей.