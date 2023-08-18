Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:45
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Лас-Пальмас
Футбол. Еврокубки
17.08
Партизан
Сабах
П 5:4
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Дебрецен
Рапид В
05
Футбол. Еврокубки
17.08
АЗ
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Люцерн
Хайберниан
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Хартс
Русенборг
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Дерри Сити
Тобол Кс
П 5:6
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.08
Пари Нижний Новгород
Ахмат
20
13.08
ЦСКА
Сочи
31
13.08
Зенит
Факел
20
13.08
Динамо
Балтика
20
12.08
Ростов
Рубин
30
12.08
Оренбург
Краснодар
02
12.08
Локомотив
Крылья Советов
11
11.08
Урал
Спартак
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Новым тренером «Ахмата» станет помощник Черчесова

Новым главным тренером грозненского «Ахмата» станет Мирослав Ромащенко. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 49-летний специалист уже прибыл в столицу Чечни, где с ним будет заключен трехлетний контракт. В «Ахмате» у Ромащенко будет собственный тренерский штаб.

Ромащенко не работал главным тренером с 2010 года. Последние 12 лет он входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Жемужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева. В прошлом сезоне под его руководство грозненский клуб добился лучшего результата в своей истории, заняв в чемпионате России пятое место. Этот сезон «Ахмат» начал неудачно, проиграв пять из шести матчей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку после матча
Тэйвз пропустит ближайший сезон НХЛ, но не завершает карьеру
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь