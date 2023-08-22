«Зенит» предложит «Бенфике» 45 млн евро за Давида Нереса
«Зенит» продолжает предпринимать попытки приобрести нападающего «Бенфики» Давида Нереса. Об этом сообщает издание Diario de Transferencias.
«Зенит» продолжает предпринимать попытки приобрести нападающего «Бенфики» Давида Нереса. Об этом сообщает издание Diario de Transferencias.
По информации источника, российский клуб готов сделать новое предложение по 26-летнему бразильцу, которое составит 45 млн евро. Предыдущее предложение петербуржцев составило 35 млн.
Ранее сообщалось, что Нерес не готов переходить в «Зенит» из-за политической ситуации в России. Футболист рассматривается российским клубом в качестве замены Малкому, который в начале этого месяца перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».
Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за «орлов» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Бенфикой» Нерес стал чемпионом Португалии. Также на счету нападающего семь матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился одним забитым мячом.
Ранее Нерес на протяжении пяти лет выступал за амстердамский «Аякс». Зимой 2022 года бразильца за 12 млн евро приобрел донецкий «Шахтер», но футболист покинул украинский клуб, не сыграв ни одного матча.