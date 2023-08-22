«Зенит» предложит «Бенфике» 45 млн евро за Давида Нереса

По информации источника, российский клуб готов сделать новое предложение по 26-летнему бразильцу, которое составит 45 млн евро. Предыдущее предложение петербуржцев составило 35 млн.

Ранее сообщалось, что Нерес не готов переходить в «Зенит» из-за политической ситуации в России. Футболист рассматривается российским клубом в качестве замены Малкому, который в начале этого месяца перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за «орлов» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с «Бенфикой» Нерес стал чемпионом Португалии. Также на счету нападающего семь матчей за сборную Бразилии, в которых он отметился одним забитым мячом.