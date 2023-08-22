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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Ярошик покинул «Оренбург» из-за несчастного случая с дочкой

Чешский тренер Иржи Ярошик ушел с поста главного тренера «Оренбурга» из-за произошедшего с его дочкой несчастного случая. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По данным Карпова, дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы, где проживала семья Иржи. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. Николь Ярошик 4 сентября должен исполниться один год.

Угрозы жизни в данный момент нет, ребенка уже перевели в общую палату. Но все равно, Ярошик в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. Таким образом, спортивные результаты не стали главной причиной ухода чеха с поста главного тренера «Оренбурга».

«Оренбург» в новом сезоне проиграл пять матчей из семи и с одним набранным очком замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче оренбуржцы потерпели разгромное поражение от «Ахмата» со счетом 0:4.

Новым главным тренером «Оренбурга» стал испанец Давид Деограсия, ранее возглавлявший академию клуба.

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