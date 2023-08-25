Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
ЦСКА
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
22:30
Сельта
Реал
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
20.08
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
19.08
Краснодар
Локомотив
11
19.08
Балтика
Урал
01
19.08
Динамо
ЦСКА
21
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Мексиканец Чавес прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

Мексиканский футболист Луис Чавес успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским футбольным клубом «Динамо».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

24 августа Чавес прилетел в Москву, в тот же день в пресс-службе «Динамо» сообщили журналистам, что футболист пройдет медосмотр в пятницу. Полузащитник должен подписать с российским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

«Все прошло успешно. Его представят в воскресенье», — приводит слова агента футболиста Клаудио Курти ТАСС.

27-летний Чавес выступал за мексиканские клубы «Пачука» и «Тихуана». В составе сборной Мексики футболист провел 24 матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Испанский нападающий объявил об уходе из сборной из-за ситуации с...
Мексиканец Чавес прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь