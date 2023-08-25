Мексиканец Чавес прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»
Мексиканский футболист Луис Чавес успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским футбольным клубом «Динамо».
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Мексиканский футболист Луис Чавес успешно прошел медосмотр перед подписанием контракта с московским футбольным клубом «Динамо».
24 августа Чавес прилетел в Москву, в тот же день в пресс-службе «Динамо» сообщили журналистам, что футболист пройдет медосмотр в пятницу. Полузащитник должен подписать с российским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.
«Все прошло успешно. Его представят в воскресенье», — приводит слова агента футболиста Клаудио Курти ТАСС.
27-летний Чавес выступал за мексиканские клубы «Пачука» и «Тихуана». В составе сборной Мексики футболист провел 24 матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.