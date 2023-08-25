Мексиканец Чавес прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

24 августа Чавес прилетел в Москву, в тот же день в пресс-службе «Динамо» сообщили журналистам, что футболист пройдет медосмотр в пятницу. Полузащитник должен подписать с российским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.