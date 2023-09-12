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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший президент «Спартака» подал иск к «Спорт-Экспрессу» и Андрею Чернышову

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск экс-президента московского «Спартака» Андрея Червиченко к бывшему игроку и тренеру этого клуба Андрею Чернышову и газете «Спорт-Экспресс», следует из информации в картотеке арбитражных дел.

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Источник: РИА "Новости"

Иск поступил в суд в понедельник, 11 сентября, к рассмотрению его еще не приняли. Предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не указаны. Иск направлен судье, которая входит в судебный состав, рассматривающий споры, связанные с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

В газете «Спорт-Экспресс» в августе вышло большое интервью Чернышова, который в 2003 году несколько туров был главным тренером «Спартака». В нем много раз упоминается фамилия Червиченко, на тот момент президента клуба. В частности, Чернышов предполагает, что Червиченко мог быть причастен к допинговому скандалу, случившемуся осенью 2003 года. Тогда положительной оказалась допинг-проба, которую взяли у лидера команды Егора Титова. В его анализах обнаружили запрещенный препарат, из-за чего в начале следующего года футболиста дисквалифицировали на год.

До весны 2002 года Червиченко занимал пост вице-президента «Спартака», а потом стал президентом клуба вместо Олега Романцева. В июне 2003 года вместо Романцева команду возглавил Чернышов, который руководил «Спартаком» три месяца, после чего его отправили в отставку. В 2004 году Червиченко продал «Спартак» вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну.

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