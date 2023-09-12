Бывший президент «Спартака» подал иск к «Спорт-Экспрессу» и Андрею Чернышову

Иск поступил в суд в понедельник, 11 сентября, к рассмотрению его еще не приняли. Предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не указаны. Иск направлен судье, которая входит в судебный состав, рассматривающий споры, связанные с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

В газете «Спорт-Экспресс» в августе вышло большое интервью Чернышова, который в 2003 году несколько туров был главным тренером «Спартака». В нем много раз упоминается фамилия Червиченко, на тот момент президента клуба. В частности, Чернышов предполагает, что Червиченко мог быть причастен к допинговому скандалу, случившемуся осенью 2003 года. Тогда положительной оказалась допинг-проба, которую взяли у лидера команды Егора Титова. В его анализах обнаружили запрещенный препарат, из-за чего в начале следующего года футболиста дисквалифицировали на год.