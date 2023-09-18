Эдуард Сперцян объяснил, почему не выбрал сборную России
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему решил играть за сборную Армении.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему решил играть за сборную Армении.
"Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал.
Я сам принял решение. Меня спрашивал Карпин, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину", — сказал Сперцян в интервью Нобелю Арустамяну.
«Мечта — попасть на Евро, на чемпионат мира. Мне, конечно, писали и говорили, что я там не сыграю. Они так считают. Но у меня есть мечта, цель. Я уверен, что мы сможем пробиться», — добавил Эдуард.
23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Футболист имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении, за которую провел 19 матчей и забил 3 гола.