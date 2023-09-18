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19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Эдуард Сперцян объяснил, почему не выбрал сборную России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему решил играть за сборную Армении.

Россия
Армения
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Источник: РИА "Новости"

"Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал.

Я сам принял решение. Меня спрашивал Карпин, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину", — сказал Сперцян в интервью Нобелю Арустамяну.

«Мечта — попасть на Евро, на чемпионат мира. Мне, конечно, писали и говорили, что я там не сыграю. Они так считают. Но у меня есть мечта, цель. Я уверен, что мы сможем пробиться», — добавил Эдуард.

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Футболист имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении, за которую провел 19 матчей и забил 3 гола.

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