Эдуард Сперцян объяснил, почему не выбрал сборную России

"Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал.

Я сам принял решение. Меня спрашивал Карпин, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину", — сказал Сперцян в интервью Нобелю Арустамяну.

«Мечта — попасть на Евро, на чемпионат мира. Мне, конечно, писали и говорили, что я там не сыграю. Они так считают. Но у меня есть мечта, цель. Я уверен, что мы сможем пробиться», — добавил Эдуард.