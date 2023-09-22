«Пари НН» подписал новый контракт с Гоцуком в автобусе

Сообщается, что соглашение с 31-летним Гоцуком продлено до конца сезона-2024/25, сообщается на странице клуба в VK.
«Мы часто слышим, что стиль игры “Нижнего Новгорода” сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге. По доброй традиции выбрали место для подписания нового контракта с двойным смыслом», — говорится в сообщении генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова в его телеграм-канале.
Гоцук выступает за «Пари НН» с 2020 года, он провел за команду 117 матчей. Забил 11 мячей, сделал шесть голевых передач.