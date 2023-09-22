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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пари НН» подписал новый контракт с Гоцуком в автобусе

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о продлении контракта с основным центральным защитником Кириллом Гоцуком фотографией из переполненного автобуса.

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Источник: ФК "Пари НН"

Сообщается, что соглашение с 31-летним Гоцуком продлено до конца сезона-2024/25, сообщается на странице клуба в VK.

«Мы часто слышим, что стиль игры “Нижнего Новгорода” сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге. По доброй традиции выбрали место для подписания нового контракта с двойным смыслом», — говорится в сообщении генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова в его телеграм-канале.

Гоцук выступает за «Пари НН» с 2020 года, он провел за команду 117 матчей. Забил 11 мячей, сделал шесть голевых передач.

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 «Пари НН» подписал новый контракт с Гоцуком в автобусе
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