Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Рубин
Футбол. Кубок России
17:15
Локомотив
Ростов
Футбол. Кубок России
17:15
Зенит
Балтика
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:30
Лутон Таун
Бернли
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Ланс
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Бенфика
Футбол. Зарубежный
2.10
Фулхэм
Челси
02
Футбол. Зарубежный
2.10
Лас-Пальмас
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
2.10
Фиорентина
Кальяри
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
1.10
Ахмат
Динамо
11
1.10
Крылья Советов
Спартак
40
1.10
Факел
Сочи
20
30.09
ЦСКА
Балтика
10
30.09
Рубин
Краснодар
02
30.09
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
30.09
Оренбург
Зенит
31
29.09
Ростов
Урал
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий высказался о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал нынешнюю тренерскую ситуацию в «Спартаке».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В матче 10-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4.

«Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Могу сказать одно. Если “Спартак” в Кубке проиграет “Динамо”, это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей… будут валить в одну кучу. Поражение от “Динамо” в Кубке точно затруднит подготовку к ЦСКА. Редкий случай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть. Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов. Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь — дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет. Это задача с огромным количеством неизвестных», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

4 октября «Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России, а 8 октября проведет матч с ЦСКА в чемпионате страны.

«Динамо» анонсировало кубковый матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Усман Нурмагомедов отреагировал на слова Милохина драться с кем-то...
Златан Ибрагимович: Секс лучше забитых голов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь