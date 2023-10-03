Слуцкий высказался о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал нынешнюю тренерскую ситуацию в «Спартаке».
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал нынешнюю тренерскую ситуацию в «Спартаке».
В матче 10-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4.
«Это последняя неделя Абаскаля? Не знаю. Могу сказать одно. Если “Спартак” в Кубке проиграет “Динамо”, это резонансно накроет волной, будут считать общую статистику, количество пропущенных мячей… будут валить в одну кучу. Поражение от “Динамо” в Кубке точно затруднит подготовку к ЦСКА. Редкий случай, когда кубковый поединок не может быть проходным, потому что волна может накрыть. Самое главное, ты не можешь понять, куда эта волна тебя накроет. Здесь много вариантов. Если ты ротируешь состав и проиграешь, тебя накроет волна негатива, если выиграешь — дальше встанет вопрос, оставлять ли этот состав на ЦСКА или нет. Это задача с огромным количеством неизвестных», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
4 октября «Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России, а 8 октября проведет матч с ЦСКА в чемпионате страны.
«Динамо» анонсировало кубковый матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat.