«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat: видео

Пресс-служба «бело-голубых» разместила в клубных соцсетях ролик, стилизованный под компьютерную игру Mortal Kombat. В нем футболисты обеих команд представлены в виде бойцов, а их внешний вид и имена были изменены в соответствии со стилистикой игры.