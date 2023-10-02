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Футбол. Кубок России. Все результаты
15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat: видео

Московское «Динамо» анонсировало матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Динамо
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Пресс-служба «бело-голубых» разместила в клубных соцсетях ролик, стилизованный под компьютерную игру Mortal Kombat. В нем футболисты обеих команд представлены в виде бойцов, а их внешний вид и имена были изменены в соответствии со стилистикой игры.

Промо матча получило название Mortal Derby (англ. — смертельное дерби). Матч состоится в среду, 4 октября, на стадионе «ВТБ Арена».

«Спартак» уверенно лидирует в группе D, выиграв все четыре встречи на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» имеет в своем активе пять набранных очков и занимает второе место. Первая встреча в Кубке России между эти командами завершилась уверенно победой «красно-белых» (4:1).

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