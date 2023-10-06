Портал Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.
Зенит
ЦСКА
Краснодар
По версии источника, самый дорогой игрок — бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. Его стоимость оценивается в € 24 млн. На втором месте идет его одноклубник Клаудиньо, стоимость которого составляет € 20 млн. Тройку замкнул Дуглос Сантос, также представляющий «Зенит». По данным портала, его стоимость составляет € 18 млн.
Топ-10 самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги:
Вчера также стало известно, на кого из игроков Премьер-лиги увеличилась трансферная стоимость больше всего, а на кого, наоборот, упала.