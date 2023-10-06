Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Нант
Футбол. Еврокубки
5.10
Спартак Тр
Фенербахче
12
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Портал Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

Зенит
ЦСКА
Краснодар
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По версии источника, самый дорогой игрок — бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. Его стоимость оценивается в € 24 млн. На втором месте идет его одноклубник Клаудиньо, стоимость которого составляет € 20 млн. Тройку замкнул Дуглос Сантос, также представляющий «Зенит». По данным портала, его стоимость составляет € 18 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги:

  1. Вендел — «Зенит», € 24 млн;
  2. Клаудиньо — «Зенит», € 20 млн;
  3. Дуглас Сантос — «Зенит», € 18 млн;
  4. Матвей Сафонов — «Краснодар», € 16 млн;
  5. Вильмар Барриос — «Зенит», € 16 млн;
  6. Эдуард Сперцян — «Краснодар», € 15 млн;
  7. Джон Кордоба — «Краснодар», € 12 млн;
  8. Федор Чалов — ЦСКА, € 12 млн;
  9. Иван Обляков — ЦСКА, € 10 млн;
  10. Страхиня Эракович — «Зенит», € 9 млн.

Вчера также стало известно, на кого из игроков Премьер-лиги увеличилась трансферная стоимость больше всего, а на кого, наоборот, упала.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 От НХЛ до ФХР: чем занимается легендарный Павел Буре после...
Махачев узнал следующего соперника в случае победы над Оливейрой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь