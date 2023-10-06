Портал Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ

По версии источника, самый дорогой игрок — бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. Его стоимость оценивается в € 24 млн. На втором месте идет его одноклубник Клаудиньо, стоимость которого составляет € 20 млн. Тройку замкнул Дуглос Сантос, также представляющий «Зенит». По данным портала, его стоимость составляет € 18 млн.