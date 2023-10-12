В «Локомотиве» заявили, что аренда Изидора в «Зенит» принесла клубу выгоду

— Считаете выгодными для «Локомотива» те условия, на которых Вильсон Изидор ушел в «Зенит»?
— Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определенную прибыль.
— Те варианты в Европе, которые были у Изидора, были менее выгодными для клуба?
— Они были значительно менее выгодными для клуба — сказал Юрий Нагорних в интервью интернет-порталу «Известия».
Изидор перешел в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако» за €3,5 млн. За «железнодорожников» он провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач. В сентябре «Зенит» взял в аренду французского футболиста за €1,35 млн с опцией последующего выкупа.