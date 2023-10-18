Соболев приступит к тренировкам с общей группой «Спартака» с завтрашнего дня

Соболев вместе со всей командой готовится к матчу 12-го тура РПЛ против «Пари НН» и примет участие в игре, если не возникнет каких-либо форс-мажорных ситуаций.

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале рассказал, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что он трижды пропустил командный завтрак. Позднее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что 26-летний нападающий вернулся в расположение клуба из сборной России сегодня, 18 октября, присутствовал на базе и участвовал в восстановительной тренировке.