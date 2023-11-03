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14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок сборной России арестован до конца года по делу о наркотиках

Прикубанский районный суд Краснодара заключил под стражу бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Бугаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере).

«Из материалов, представленных суду, следует, что 28 октября в ходе личного досмотра фигуранта сотрудниками полиции у него было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство — метилэфедрон массой 484,8 гр, которое он приобрел и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта. Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — до 31 декабря», — сказано в сообщении.

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Бугаев является воспитанником московского «Торпедо». Также он известен по выступлениям за «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году дебютировал за сборную России, в составе которой провел семь матчей.

В 2010 году Бугаев закончил игровую карьеру в возрасте 29 лет, после чего занимался в Краснодаре бизнесом по грузоперевозкам и сбору макулатуры.

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