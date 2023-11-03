Экс-игрок сборной России арестован до конца года по делу о наркотиках

Бугаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере).

«Из материалов, представленных суду, следует, что 28 октября в ходе личного досмотра фигуранта сотрудниками полиции у него было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство — метилэфедрон массой 484,8 гр, которое он приобрел и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта. Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — до 31 декабря», — сказано в сообщении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1bdef54cd137beb8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239681" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бугаев является воспитанником московского «Торпедо». Также он известен по выступлениям за «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году дебютировал за сборную России, в составе которой провел семь матчей.