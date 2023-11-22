Акинфеев рассказал, как сделал предложение будущей жене
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как сделал предложение своей будущей жене Екатерине.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как сделал предложение своей будущей жене Екатерине.
Игорь и Екатерина поженились в 2014 году.
«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать, — вспоминал Акинфеев. — Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, еще что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать. Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать. Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: “Будь что будет”. Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это супер романтика была», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».
За основную команду ЦСКА Акинфеев впервые сыграл в марте 2003 года.
Текущий сезон стал для 37-летнего вратаря стал 21-м в профессиональной карьере, что является рекордом чемпионата России. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз выиграл чемпионат России, семь раз стал обладателем Кубка и Суперкубка страны и один раз завоевал Кубок УЕФА.