Акинфеев рассказал, как сделал предложение будущей жене

«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать, — вспоминал Акинфеев. — Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, еще что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать. Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать. Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: “Будь что будет”. Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это супер романтика была», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».