«Факел» сделал видеоролик по мотивам сцены из комедии Гайдая

В ролике капитан воронежской команды Ираклий Квеквескири отвечает на вопросы следователя, как Иван Грозный в советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239858" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Казань вы брали?» — задал вопрос Квеквескири следователь.

«Москву брал, Оренбург брал, Грозный брал. Казань не брал. Но попробуем», — ответил капитан «Факела».

Речь идет о домашней победе «Факела» в рамках РПЛ над «Спартаком» (2:0), а также о выездных — над «Оренбургом» и «Ахматом» (оба раза — по 2:1).