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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Факел» сделал видеоролик по мотивам сцены из комедии Гайдая

Видео посвящено матчу 16-го тура Российской Премьер-лиги против «Рубина», который состоится в Казани.

Факел
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В ролике капитан воронежской команды Ираклий Квеквескири отвечает на вопросы следователя, как Иван Грозный в советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Казань вы брали?» — задал вопрос Квеквескири следователь.

«Москву брал, Оренбург брал, Грозный брал. Казань не брал. Но попробуем», — ответил капитан «Факела».

Речь идет о домашней победе «Факела» в рамках РПЛ над «Спартаком» (2:0), а также о выездных — над «Оренбургом» и «Ахматом» (оба раза — по 2:1).

По итогам первого круга «Факел» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. До находящегося на 8-м месте «Рубина» — всего три очка. Матч против «Рубина» состоится в воскресенье, 26 ноября.

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