«Факел» сделал видеоролик по мотивам сцены из комедии Гайдая
Видео посвящено матчу 16-го тура Российской Премьер-лиги против «Рубина», который состоится в Казани.
Видео посвящено матчу 16-го тура Российской Премьер-лиги против «Рубина», который состоится в Казани.
В ролике капитан воронежской команды Ираклий Квеквескири отвечает на вопросы следователя, как Иван Грозный в советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
«Казань вы брали?» — задал вопрос Квеквескири следователь.
«Москву брал, Оренбург брал, Грозный брал. Казань не брал. Но попробуем», — ответил капитан «Факела».
Речь идет о домашней победе «Факела» в рамках РПЛ над «Спартаком» (2:0), а также о выездных — над «Оренбургом» и «Ахматом» (оба раза — по 2:1).
По итогам первого круга «Факел» с 19 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. До находящегося на 8-м месте «Рубина» — всего три очка. Матч против «Рубина» состоится в воскресенье, 26 ноября.