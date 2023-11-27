Карасев отсудит матч между лидерами чемпионата Саудовской Аравии

Игра состоится 1 декабря в Эр-Рияде. Это центральный матч первого круга чемпионата, так как команды лидируют в турнирной таблице. На счету «Аль-Хиляля» 38 набранных очков, у «Аль-Насра» — 34.

Для Карасева это первое назначение в Саудовской Аравии в этом сезоне. Примечательно, что его бригада в декабре 2015 года уже обслуживала матч между этими командами. Тогда «Аль-Хиляль» оказался сильнее «Аль-Насра» (2:1), а Карасев показал игрокам четыре желтые карточки и назначил один пенальти.

За «Аль-Хиляль» выступают такие известные футболисты как Неймар (травмирован), Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком, Александр Митрович, Халиду Кулибали и Яссин Буну. Лидерами «Аль-Насра» являются Криштиану Роналду, Садио Мане, Эмерик Ляпорт, Марсело Брозович и Отавиу.