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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Карасев отсудит матч между лидерами чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Al-Jazeera.

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Источник: РИА "Новости"

Игра состоится 1 декабря в Эр-Рияде. Это центральный матч первого круга чемпионата, так как команды лидируют в турнирной таблице. На счету «Аль-Хиляля» 38 набранных очков, у «Аль-Насра» — 34.

Для Карасева это первое назначение в Саудовской Аравии в этом сезоне. Примечательно, что его бригада в декабре 2015 года уже обслуживала матч между этими командами. Тогда «Аль-Хиляль» оказался сильнее «Аль-Насра» (2:1), а Карасев показал игрокам четыре желтые карточки и назначил один пенальти.

За «Аль-Хиляль» выступают такие известные футболисты как Неймар (травмирован), Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком, Александр Митрович, Халиду Кулибали и Яссин Буну. Лидерами «Аль-Насра» являются Криштиану Роналду, Садио Мане, Эмерик Ляпорт, Марсело Брозович и Отавиу.

В конце октября Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Первым в рамках обмена арбитрами между странами на Ближний Восток отправился Сергей Иванов. Он работал видеоассистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем» (2:1), который прошел 11 ноября.

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