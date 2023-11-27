Смолов после рождения дочки подарил жене Porsche Cayenne
Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов подарил жене автомобиль.
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Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов подарил жене автомобиль.
Жена футболиста Карина Истомина выложила в соцсетях фото нового Porsche Cayenne, сопроводив публикацию словами «люблю мужа». Ориентировочная стоимость такого автомобиля составляет около 14 млн рублей.
Слухи о романе 33-летнего Смолова с 29-летней Истоминой появились весной этого года. В июне пара поженилась, а в середине ноября стало известно, что у них родилась дочь.
Карина Истомина известна как модель, диджей и блогер. Девушка является одной из основательниц YouTube-шоу «Справиться проще», в котором она и ее соведущая помогают подписчикам бороться с ментальными проблемами и делятся собственным опытом.