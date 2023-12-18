В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе к Абаскалю
Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал слухи об интересе андалусийского клуба к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Об этом сообщает Sport24.
Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал слухи об интересе андалусийского клуба к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Об этом сообщает Sport24.
Ранее испанские СМИ сообщали, что наставник «Спартака» входит число претендентов на пост главного тренера «Севильи». Стоит отметить, что Абаскаль играл в академии «Севильи», а также начинал в андалусийском клубе тренерскую карьеру.
«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера “Севильи”, неправда», — сказал Рамирес.
В минувшую субботу «Севилья» после разгромного домашнего поражения от «Хетафе» (0:3) отправила в отставку уругвайского специалиста Диего Алонсо. После этого матча «Севилья» опустилась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
На прошлой неделе «Севилья» уступила «Лансу» (1:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и впервые с 2013 года осталась без весенней части еврокубков.