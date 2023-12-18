В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе к Абаскалю

Ранее испанские СМИ сообщали, что наставник «Спартака» входит число претендентов на пост главного тренера «Севильи». Стоит отметить, что Абаскаль играл в академии «Севильи», а также начинал в андалусийском клубе тренерскую карьеру.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера “Севильи”, неправда», — сказал Рамирес.

В минувшую субботу «Севилья» после разгромного домашнего поражения от «Хетафе» (0:3) отправила в отставку уругвайского специалиста Диего Алонсо. После этого матча «Севилья» опустилась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.