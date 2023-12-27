Футболист «Локомотива» Тикнизян: Не понял, что интересного в стрип-клубе

«Это место можно назвать стрип-клубом. Я был там два раза. Там есть столики и лампы нескольких цветов. Красный цвет означает, что посетителя не надо трогать. Последний раз я был там год назад. Как раз, когда закончились мои первые отношения. И у меня был момент холостяцкой жизни. Мне было любопытно, что там происходит. Потому что так или иначе какие-то разговоры про это ходили. Я там был два раза и не понял от слова совсем, что здесь интересного.



Во-первых, я ни разу в жизни не употреблял алкоголь, я ни разу не курил. Кальян тоже не курю. За мной никогда не было замечено и не будет замечено, чтобы Тикнизян вышел бухим из какого-то клуба. Я по таким местам не хожу, мне это неинтересно. Считаю себя преданным семьянином.



Как должна чувствовать себя жена или девушка, чей мужчина посещает подобные места? Это ужасно. Я считаю, что любая уважающая себя девушка и жена, если узнает о том, что ее парень или муж побывал в подобном месте, должна заканчивать отношения. Реально ли туда ходить с женой? Это тоже безобразно. Ходить со своей любимой девушкой и смотреть на других девушек — это неадекватно, я считаю. Возможно, для кого-то это нормально, но для меня это табу.



Я очень ревнивый и требовательный человек. Может быть, вы подумаете, что я каких-то старомодных взглядов, но для меня чуждо даже понятие друг, когда девушка с тобой в отношениях. Нет дружбы между мужчиной и женщиной. В самых редких случаях», — сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале«Коммент. Шоу».