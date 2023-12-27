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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Лещенко посоветовал российскому футболисту уезжать в Израиль

Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника бело-голубых Даниила Лесового в израильский «Маккаби».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что клуб из Хайфы договорился о трансфере 25-летнего россиянина за один миллион евро.

«Я приветствую такие варианты всегда. Он там окрепнет и будет играть на другом уровне. Наш футбол внутри страны, а “Маккаби” все-таки играет на международной арене, поэтому человек будет расти. Я считаю, что если есть перспективы роста, то он должен их использовать», — сказал Лещенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Маккаби» из Хайфы выиграл три последних чемпионата Израиля. Осенью клуб играл в групповом этапе Лиги Европы, а весной продолжит выступления в плей-офф Лиги конференций. Его соперником по 1/16 финала станет бельгийский «Гент».

Лесовой выступал за «Динамо» с сентября 2020 года. За московский клуб он провел 72 матча, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.

В Израиле выступает бывший одноклубник Лесового по «Динамо» Григорий Морозов, который ныне защищает цвета иерусалимского «Бейтара». В прошлом году в израильской лиге также выступали россияне Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» Беэр-Шева), Герман Онугха («Бней Сахнин») и Сергей Бородин («Бейтар»).

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