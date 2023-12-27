Лещенко посоветовал российскому футболисту уезжать в Израиль

Ранее сообщалось, что клуб из Хайфы договорился о трансфере 25-летнего россиянина за один миллион евро.

«Я приветствую такие варианты всегда. Он там окрепнет и будет играть на другом уровне. Наш футбол внутри страны, а “Маккаби” все-таки играет на международной арене, поэтому человек будет расти. Я считаю, что если есть перспективы роста, то он должен их использовать», — сказал Лещенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Маккаби» из Хайфы выиграл три последних чемпионата Израиля. Осенью клуб играл в групповом этапе Лиги Европы, а весной продолжит выступления в плей-офф Лиги конференций. Его соперником по 1/16 финала станет бельгийский «Гент».

Лесовой выступал за «Динамо» с сентября 2020 года. За московский клуб он провел 72 матча, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач.