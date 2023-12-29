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19:12 (мск), источник: Sportmail.ru

На школу Слуцкого подали в суд за долги перед мусорной компанией

Футбольная школа имени Леонида Слуцкого в Волгограде стала фигурантом судебного разбирательства.

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Источник: Соцсети

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на школу Слуцкого подала в суд местная мусорная компания. Причина — долг в размере 12 тысяч рублей за уборку мусора.

Согласно заявлению, компания отправляла в школу судебную претензию, но те решили, что ничего платить не будут. Отмечается, что выручка компании, требующей деньги со школы Слуцкого, за 2022 год составила 2,8 миллиарда рублей.

В школе Леонида Слуцкого в настоящий момент занимаются дети с 2007 по 2018 годов рождения.

В сентябре 2023 года Слуцкий эмоционально отреагировал на дисциплинарный штраф со стороны РФС, пожаловавшись на отсутствие финансирования своей футбольной школы.

Леонид Слуцкий с 1 января начнет работу главным тренером в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий с 2015 по 2016 год был главным тренером сборной России, возглавлял такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», а также английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

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