На школу Слуцкого подали в суд за долги перед мусорной компанией
Футбольная школа имени Леонида Слуцкого в Волгограде стала фигурантом судебного разбирательства.
Футбольная школа имени Леонида Слуцкого в Волгограде стала фигурантом судебного разбирательства.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на школу Слуцкого подала в суд местная мусорная компания. Причина — долг в размере 12 тысяч рублей за уборку мусора.
Согласно заявлению, компания отправляла в школу судебную претензию, но те решили, что ничего платить не будут. Отмечается, что выручка компании, требующей деньги со школы Слуцкого, за 2022 год составила 2,8 миллиарда рублей.
В школе Леонида Слуцкого в настоящий момент занимаются дети с 2007 по 2018 годов рождения.
В сентябре 2023 года Слуцкий эмоционально отреагировал на дисциплинарный штраф со стороны РФС, пожаловавшись на отсутствие финансирования своей футбольной школы.
Леонид Слуцкий с 1 января начнет работу главным тренером в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий с 2015 по 2016 год был главным тренером сборной России, возглавлял такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», а также английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».